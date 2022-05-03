Боруссия М – РБ Лейпциг – 3:1 – видео голов и обзор матча с участием визави сборной Украины
08:32 - Читати українською
РБ Лейпциг уступил Борусии Менхенгладбах в 32 туре Бундеслиги. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов на Футбол 24.
17’ Брель Эмболо
45+2’ Йонас Хофманн
64’ Нико Эльведи
77’ Йонас Хофманн
Кристофер Нкунку 36’
17’ Брель Эмболо
36’ Кристофер Нкунку
45+2’ Йонас Хофманн
64’ Нико Эльведи
77’ Йонас Хофманн
"Жеребцы", с которыми сборная Украины проведет спарринг 11 мая, до перерыва отличились двумя замечательными голами. Нкунку в ответ забил раз.
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После перерыва Боруссия остались в меньшинстве и оформила третий гол, ставший точкой в матче. Победа позволила Менхенгладбаху подняться на 10-е место, РБ Лейпциг остался пятым.
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