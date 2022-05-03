РБ Лейпциг уступил Борусии Менхенгладбах в 32 туре Бундеслиги. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов на Футбол 24.

"Жеребцы", с которыми сборная Украины проведет спарринг 11 мая, до перерыва отличились двумя замечательными голами. Нкунку в ответ забил раз.

РБ Лейпциг неожиданно проиграл сопернику Украины, Байер одолел Айнтрахт и сделал заявку на "бронзу" Бундеслиги