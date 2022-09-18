РБ Лейпциг потерпел разгромное поражение в 7 туре Бундеслиги от Боруссии Менхенгладбах. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов на Футбол 24.

Хофман сумел еще до свистка на перерыв оформить дубль, а точку в поединке эффектно поставил Бенсебаини, сняв все вопросы о победителе.

Соперник Шахтера снова провалился - РБ Лейпциг разгромно проиграл Боруссии М, первая неудача нового тренера