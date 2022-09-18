Боруссия М – РБ Лейпциг – 3:0 – видео голов и обзор матча с участием соперника Шахтера
09:44 - Читати українською
РБ Лейпциг потерпел разгромное поражение в 7 туре Бундеслиги от Боруссии Менхенгладбах. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов на Футбол 24.
завершено
Хофман сумел еще до свистка на перерыв оформить дубль, а точку в поединке эффектно поставил Бенсебаини, сняв все вопросы о победителе.
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Для соперника Шахтера это второе поражение подряд – на неделе подопечные Марко Розе уступили Реал Мадриду. В турнирной таблице Бундеслиги РБ Лейпциг расположился на 12 строчке с 8 зачетными баллами, Боруссия Менхенгладбах набрала 12 пунктов и запрыгнула на 6 позицию.
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