Главный тренер Манчестер Сити доволен победой над Боруссией М в первом поединке 1/8 финала ЛЧ, но не спешит записывать свою команду в лидеры турнира.

Напомним, "горожане" сделали весомую заявку на выход в четвертьфинал ЛЧ, обыграв Боруссию Менхенгладбах в Будапеште. Героем встречи стал Бернарду Силва, который забил сам и отдал голевой пас на Жезуса.

"В целом, мы хорошо сыграли: контролировали игру и только в конце игры дали шанс сопернику. К сожалению, не лучшей была реализация моментов, особенно при выходах один на один с вратарем. Это нужно улучшать.

Боруссия М – Манчестер Сити – 0:2 – видео голов и обзор матча

Бернарду Силва? Атакующие полузащитники нам и нужны для того, чтобы атаковать ворота. Он все сделал. Иногда ему приходилось рисковать на некоторых позициях, но Бернарду очень умный. Находясь сейчас в хорошей физической форме, он дает весомый вклад в игру.

Когда вижу такую ​​Баварию, как в матче с Лацио, то не думаю, что именно Манчестер Сити является фаворитом турнира. Большая проблема – процесс восстановления игроков и их вывод на пик формы. Если же кому-то хочется называть нас фаворитами, то ничего страшного – примем ", – цитирует Гвардиолу официальный сайт УЕФА.

Ответный матч между Манчестер Сити и Боруссией М состоится 16 марта.

Манчестер Сити уверенно одолел Боруссию М и вплотную приблизился к четвертьфиналу Лиги чемпионов