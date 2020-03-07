Боруссия М – Боруссия Д – 1:2 – видео голов и обзор матча

Боруссия М – Боруссия Д – видео голов и обзор матча

В центральном матче 25 тура чемпионата Германии дортмундская Боруссия обыграла Боруссию Менхенгладбах. Смотрите видео голов и обзор матча Боруссия М – Боруссия Д.

Команда Люсьена Фавра поразила хозяев результативной атакой на 8 минуте – отличился Азар. Менхенгладбах отыгрался после перерыва: навес с углового, скидка Плеа, гол Штиндля.

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Победу "шмелям" принес Хакими. Марокканец на 71 минуте ворвался в штрафную хозяев и мастерски переиграл Зоммера.

Благодаря этой победе Дортмунд поднялся на второе место в турнирной таблице. Менхенгладбах – 5-й.

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