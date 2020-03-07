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Боруссия М – Боруссия Д – 1:2 – видео голов и обзор матча

7 марта 23:55 31 Читати українською
Боруссия М – Боруссия Д – 1:2 – видео голов и обзор матча
Боруссия М – Боруссия Д – видео голов и обзор матча

В центральном матче 25 тура чемпионата Германии дортмундская Боруссия обыграла Боруссию Менхенгладбах. Смотрите видео голов и обзор матча Боруссия М – Боруссия Д.

50’ Ларс Штиндль
 
Торган Азар 8’
Ашраф Хакими 71’
8’ Торган Азар
50’ Ларс Штиндль
71’ Ашраф Хакими

Команда Люсьена Фавра поразила хозяев результативной атакой на 8 минуте – отличился Азар. Менхенгладбах отыгрался после перерыва: навес с углового, скидка Плеа, гол Штиндля.

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Победу "шмелям" принес Хакими. Марокканец на 71 минуте ворвался в штрафную хозяев и мастерски переиграл Зоммера.

Благодаря этой победе Дортмунд поднялся на второе место в турнирной таблице. Менхенгладбах – 5-й.

Дортмунд обыграл Гладбах и выпрыгнул на второе место Бундеслиги – появление Санчо решило судьбу равного дерби Боруссий

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Боруссия Менхенгладбах - Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах Германия Видеоновости
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