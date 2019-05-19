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Боруссия М – Боруссия Д – 0:2 – видео голов и обзор матча

19 мая 06:00 93 Читати українською
Боруссия М – Боруссия Д – 0:2 – видео голов и обзор матча
Радость игроков Боруссия Д / Твиттер ФК Боруссия Д

Боруссия Д на выезде переиграла Боруссию М (2:0), однако уступила Баварии в гонке за серебряной салатницы. Смотрите видео голов и обзор матча Боруссия М – Боруссия Д.

 
Джейдон Санчо 45’
Марко Ройс 54’
45’ Джейдон Санчо
54’ Марко Ройс

Боруссия Д на выезде обыграла Боруссию М. Первый тайм проходил на равных, однако перед самым перерывом Санчо вывел "желто-черных" вперед. А во втором тайме Ройс поставил точку в матче.

Благодаря этой победе Боруссия Д набрала 76 очков и осталась на расстоянии 2-х баллов от чемпиона Баварии, а Боруссия М с 55 пунктами не смогла удержать преимущество над Байером и начнет следующий сезон в Лиге Европы.

Бавария разгромила Айнтрахт и стала чемпионом Германии, Байер попал в Лигу чемпионов

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