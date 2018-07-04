Боруссия Ярмоленко проведет 7 контрольных матчей

Боруссия Д, за которую выступает украинец Андрей Ярмоленко, начнет подготовку к новому сезону 7 июля.

Дортмундская Боруссия обнародовала план подготовки к новому сезону. Клуб Андрея Ярмоленко запланировал 7 товарищеских поединков, сообщает официальный сайт "шмелей".

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13 июля в Вене Боруссия сыграет с Аустрией. С 18-го по 26-е июля команда Ярмоленко будет находиться в турне по США. 21-го июля в Чикаго "шмели" зиграют с Манчестер Сити. 22-го июля – с Ливерпулем, а 26-го – с Бенфикой.

После турне по США Боруссия отправится на сбор в Швейцарию, где сыграет 3 августа с Ренном, а 7-го – с Наполи. Последний контрольный поединок состоится в Эссене 12-го августа с Лацио.

В прошлом сезоне Ярмоленко провел за Боруссию 18 матчей в Бундеслиге, в которых забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи.