Дортмундский клуб, почувствовав вкус больших побед, хочет инвестировать в состав, чтобы закрепиться в европейской элите.

Боруссия очертила планы на лето после поражения в финале Лиги чемпионов. Дортмунд стремится подписать форварда, двух центрбеков и опорника, сообщает Bild.

Приоритет – нападающий, который гарантирует 25 голов за чемпионат. Боруссия в первую очередь попытается купить Сергу Гирасси. Гвинеец провел фантастический сезон за Штутгарт – 28 голов и вице-чемпионство.

Реал выиграл Лигу чемпионов, одолев Боруссию – провальный тайм Анчелотти, Куртуа оставил Дортмунд с носом

В центр защиты "шмели" хотят приобрести Вальдемара Антона из Штутгарта и 19-летнего Дина Хёйсена из Ромы. Новый опорник должен составить конкуренцию Эмре Джану и придет без гарантий стартового состава.

Дортмундские боссы имеют солидный бюджет на летние трансферы – 75 миллионов евро. Сумма вырастет до 100 миллионов, когда удастся продать кого-то из резервистов: Озджана, Малена, Алле или Мукоко.

Боруссия одновременно хочет сохранить Джейдона Санчо и Иана Маатсена. Оба игрока прекрасно проявили себя во второй половине сезона, играя на правах аренды из МЮ и Челси соответственно.

Боруссия потеряла Джуда, игра Терзича вызвала кровь из глаз – как сплошной мрак превратился в финал Лиги чемпионов?