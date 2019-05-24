Боруссия Дортмунд заинтересована в трансфере Сапаты

Дортмундская Боруссия даже не думает останавливать свою работу на трансферном рынке.

На радары немцев попал форвард Аталанты Дуван Сапата, информирует Goal.

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Дортмундцев поразила высокая результативность колумбийца в текущем сезоне Серии А. Они считают Сапату идеальным кандидатом для усиления атакующего звена. Представители "шмелей" даже прилетали в Италию, чтобы посмотреть на игру 28-летнего игрока против Ювентуса.

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На счету Сапаты 22 гола и 7 ассистов в 36-ти матчах итальянского чемпионата.