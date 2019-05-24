toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Германия
УКРАИНА U-20 - США U-20 ЧЕМПИОНАТ МИРА U-20 ДИНАМО КИЕВ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Боруссия Дортмунд заинтересована в трансфере Сапаты

24 мая 11:06 90 Читати українською
Боруссия Дортмунд заинтересована в трансфере Сапаты
Дуван Сапата / Reuters

Дортмундская Боруссия даже не думает останавливать свою работу на трансферном рынке.

На радары немцев попал форвард Аталанты Дуван Сапата, информирует Goal.

Наполи интересуется тремя игроками Аталанты

Дортмундцев поразила высокая результативность колумбийца в текущем сезоне Серии А. Они считают Сапату идеальным кандидатом для усиления атакующего звена. Представители "шмелей" даже прилетали в Италию, чтобы посмотреть на игру 28-летнего игрока против Ювентуса.

Боруссия Д официально приобрела Брандта

На счету Сапаты 22 гола и 7 ассистов в 36-ти матчах итальянского чемпионата.

blog_ava
Шахов после триумфального сезона покидает ПАОК – вопрос зарплаты в новом контракте и предложение от другого участника ЛЧ
24 мая
543
Теги
Трансферы Германия Дуван Сапата Дуван Сапата Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
14
час
:
27
мин
Карпаты
17:00
Олимпик
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук