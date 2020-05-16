Топ-выступление Холанда и компании в видеообзоре матча Боруссия Д – Шальке – 4:0

Дортмундская Боруссия разбила Шальке (4:0) в рамках 26 тура Бундеслиги. Смотрите видео голов и главных моментов матча.

Дортмундцы захватили иницативу с первых минут и просто не замечали оборону принципиального соперника. Хозяева упустили несколько моментов, пока Холанд не замкнул передачу Торгана Азара с правого фланга. Перед перерывом Геррейро закрепил преимущество Боруссии.

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Похожая картина игры была и во второй половине. Шальке просто не успевал за быстрыми "шмелями", которые не отказали себе в удовольствии разгромить оппонента. Неуверенная игра голкипера гельзенкирхенцев Шуберта помогла Азару добавить к ассисту гол, а Геррейро оформил дубль – 4:0.