Боруссия Дортмунд – Шальке: стартовые составы и онлайн-трансляция Рурского дерби – Санчо в запасе

Чемпионат Германии после карантина открывается Рурским дерби между дортмундской Боруссией и Шальке. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".
Матч 26-го тура Бундеслиги Боруссия Дортмунд – Шальке начнется в 16:30 по киевскому времени. Телетрансляция пройдёт на канале "Футбол 1", текстовую онлайн-трансляцию проведёт "Футбол 24".
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Стартовые составы:
Боруссия Д: Бурки – Пищек, Хуммельс, Аканджи – Хакими, Дауд, Дилэйни, Геррейро – Рейна, Холланд, Брандт.
Запасные: Хитц, Санчо, Азар, Шмельцер, Морей, Балерди, Фурих, Гётце, Рашль
Шальке: Шуберт – Кенни, Сане, Тодибо, Настасич, Очипка – Калиджури, МакКенни, Сердар, Харит – Раман.
Запасные: Нюбель, Миранда, Грегорич, Матондо, Кутучу, Шопф, Бекер, Меркан
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