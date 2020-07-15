Боруссия Дортмунд разорвала контракт с Шюррле – сезон в России не помог чемпиону мира реанимировать карьеру

Вингеру Андре Шюррле придется искать новое место продолжения карьеры.

Немец и Боруссия Дортмунд решили расторгнуть контракт по обоюдному согласию, информирует официальный сайт клуба.

Фанаты Шальке ошалели от наглости юной звезды клуба – игрок щеголял в форме Боруссии Д

Соглашение Шюррле действовало еще год, однако "шмели" согласились предоставить игроку статус свободного агента, что упростит поиски новой команды. Сезон в аренде за московский Спартак ничем не помог форварду – всего 1 гол и 2 ассиста в 13 матчах чемпионата России.

Добавим, что у Шюррле уже есть вариант для продолжения карьеры – новичок Серии А Беневенто готов дать шанс чемпиону мира 2014 года.

10 самых дорогих трансферов лета – некоторые имена вас удивят