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Боруссия Дортмунд разорвала контракт с Шюррле – сезон в России не помог чемпиону мира реанимировать карьеру

14:09 - Читати українською
Боруссия Дортмунд разорвала контракт с Шюррле – сезон в России не помог чемпиону мира реанимировать карьеру
Андре Шюррле / Getty Images

Вингеру Андре Шюррле придется искать новое место продолжения карьеры.

Немец и Боруссия Дортмунд решили расторгнуть контракт по обоюдному согласию, информирует официальный сайт клуба.

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Соглашение Шюррле действовало еще год, однако "шмели" согласились предоставить игроку статус свободного агента, что упростит поиски новой команды. Сезон в аренде за московский Спартак ничем не помог форварду – всего 1 гол и 2 ассиста в 13 матчах чемпионата России.

Добавим, что у Шюррле уже есть вариант для продолжения карьеры – новичок Серии А Беневенто готов дать шанс чемпиону мира 2014 года.

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Трансферы Андре Андре Шюррле Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд Германия Трансферы Боруссии Дортмунд
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