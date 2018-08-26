Боруссия Дортмунд разгромила соперника Зари в Лиге Европы РБ Лейпциг

В матче 1 тура немецкой Бундеслиги дортмундская Боруссия разгромила соперника Зари в Лиге Европы РБ Лейпциг.

Начало матча получилось не слишком удачным для Боруссии, ведь уже на 1 минуте РБ Лейпциг повел в счете. После суеты вблизи штрафной Поульсен протолкнул мяч вперед, Огюстен первым среагировал и успел к мячу и пробил мимо Бюрки. Гости продолжили владеть инициативой, однако постепенно "желто-черные" начали ее перехватывать и на 21 минуте Дауд в красивом прыжке головой замкнул навес Шмельцера.

А вот конец первого тайма стал решающим, ведь именно тогда Боруссия забила два подряд мяча. Сначала подачу Ройса со штрафного в свои ворота срезал Забитцер, а уже через 3 минуты Витсель ударом через себя добил мяч в ворота после удара Делани головой. Во втором тайме РБ Лейпциг пытался отыграть хотя бы один гол, однако Боруссия классно играла в защите и отвечала острыми контратаками. Одна из них и стала решающей, Дауд обокрал Конате на половине поля дортмундцев и отдал на ход Санчо, а тот отдал чуть дальше на Ройса. Удар в касание - Боруссия празднует победу над РБ Лейпциг, а Ральф Рангник имеет проблемы перед ответным матчем с Зарей.

Чемпионат Германии 2018/19, 1 тур

Боруссия Д – РБ Лейпциг – 4:1

Голы: Дауд, 21, Забитцер, 40 (аг), Витсель, 43, Ройс, 90+1 – Огюстен, 1