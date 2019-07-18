Боруссия Дортмунд порадовала ливнем шедевральных голов в товарищеском матче против Сиэтла

Дортмундцы объединили эффективную подготовку с настоящим зрелищем.

Межсезонье-2019, товарищеский матч

Сиэтл – Боруссия Д – 1:3

Голы: Кэмпбелл, 54 – Вольф, 36, Алькасер, 50, Санчо, 77

Вице-чемпионы Германии уверенно разобрались с представителем МЛС.

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Каждый из голов Боруссии должен доставить удовольствие футбольным эстетам. Мощный удар Вольфа, парашют Пако и бильярд от Санчо – "шмели" решили прказаты американским фанатам, что такое настоящее мастерство. Пропущенный гол от Кэмпбелла не испортил картины – 3:1.