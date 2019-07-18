toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Мир
ТРАНСФЕРЫ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ НЕЙМАР ДИНАМО КИЕВ

Боруссия Дортмунд порадовала ливнем шедевральных голов в товарищеском матче против Сиэтла

10:34 63 Читати українською
Боруссия Дортмунд порадовала ливнем шедевральных голов в товарищеском матче против Сиэтла
Боруссия Д / Официальный твиттер клуба

Дортмундцы объединили эффективную подготовку с настоящим зрелищем.

Межсезонье-2019, товарищеский матч

Сиэтл – Боруссия Д – 1:3

Голы: Кэмпбелл, 54 – Вольф, 36, Алькасер, 50, Санчо, 77

Вице-чемпионы Германии уверенно разобрались с представителем МЛС.

Международный кубок чемпионов: Арсенал вырвал победу у Баварии

Каждый из голов Боруссии должен доставить удовольствие футбольным эстетам. Мощный удар Вольфа, парашют Пако и бильярд от Санчо – "шмели" решили прказаты американским фанатам, что такое настоящее мастерство. Пропущенный гол от Кэмпбелла не испортил картины – 3:1.

blog_ava
Ребров прокомментировал победу над Лудогорцем в матче квалификации Лиги чемпионов
08:50
291
Теги
Видеоновости Мир Товарищеские матчи Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд Сиэтл Сиэтл
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
5
час
:
45
мин
Кайрат Алматы
17:30
Широки Бриег
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук