“Правый защитник сборной Украины U16 Назарий Рудзей подписал контракт с Боруссией Дортмунд! Желаем ему всего наилучшего на этом невероятном пути. Верим в твою мотивацию и большие достижения впереди”, – сообщила Prostar Agency у себя в Telegram-канале.

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Рудзей с 1 января 2025 года находился в качестве свободного агента после того, как у него закончился контракт с донецким Шахтером.

Добавим, что 15-летний игрок принимал участие в недавних матчах сборной Украины U-16 в Турнире четырех наций и отмечался голом за юношескую команду.

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