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Боруссия Дортмунд обойдется без важного центрбека до конца сезона – это далеко не единственная потеря

00:45 20 Читати українською
Боруссия Дортмунд обойдется без важного центрбека до конца сезона – это далеко не единственная потеря
Дан-Аксель Загаду / Getty Images

Главный тренер Боруссии Дортмунд Люсьен Фавр отчитался о кадровых проблемах команды.

29’ Эрлинг Холанд
45’ Рафаэл Геррейро
48’ Торган Азар
63’ Рафаэл Геррейро
 
29’ Эрлинг Холанд
45’ Рафаэл Геррейро
48’ Торган Азар
63’ Рафаэл Геррейро

"Я считаю, что многие команды будут в сложной ситуации, потому что в течение пяти недель мы тренировались в группах по двое, а потом четверо, шестеро. Это совсем другое. Мы начали очень поздно с тренировками в формате 10 на 10 с элементами владения мячом и борьбы.

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Я надеюсь, что у Рейны нет ничего серьезного. Что касается остальных – Джану и Витселю еще потребуется некоторое время, но не так долго. Загаду вылетел на остаток сезона, Ройс может вернуться, но мы точно не знаем когда, потому что он еще не тренируется с командой. Шульц вновь получил травму и не будет заниматься в течение двух-трех недель. Азар, Дауд и Дилэйни имели определенные проблемы в течение матча, но обошлось без травм", – цитирует Фавра The Yellow Wall.

Добавим, что Загаду провел 20 матчей во всех турнирах сезона 2019/20 и смог отличиться одним ассистом и одним голом.

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