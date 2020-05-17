Боруссия Дортмунд обойдется без важного центрбека до конца сезона – это далеко не единственная потеря

Главный тренер Боруссии Дортмунд Люсьен Фавр отчитался о кадровых проблемах команды.

"Я считаю, что многие команды будут в сложной ситуации, потому что в течение пяти недель мы тренировались в группах по двое, а потом четверо, шестеро. Это совсем другое. Мы начали очень поздно с тренировками в формате 10 на 10 с элементами владения мячом и борьбы.

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Я надеюсь, что у Рейны нет ничего серьезного. Что касается остальных – Джану и Витселю еще потребуется некоторое время, но не так долго. Загаду вылетел на остаток сезона, Ройс может вернуться, но мы точно не знаем когда, потому что он еще не тренируется с командой. Шульц вновь получил травму и не будет заниматься в течение двух-трех недель. Азар, Дауд и Дилэйни имели определенные проблемы в течение матча, но обошлось без травм", – цитирует Фавра The Yellow Wall.

Добавим, что Загаду провел 20 матчей во всех турнирах сезона 2019/20 и смог отличиться одним ассистом и одним голом.

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