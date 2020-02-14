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Боруссия Дортмунд может заменить Фавра обидчиком Шахтера

15:15 95 Читати українською
Боруссия Дортмунд может заменить Фавра обидчиком Шахтера
Адольф Хюттер / Bild

Дортмундская Боруссия просматривает тренеров, которые могут возглавить команду в случае увольнения Люсьена Фавра.

Одним из кандидатов стал наставник Айнтрахта Ф Адольф Хюттер, информирует WAZ.

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Поражения в матчах против Байера и Вердера заставили руководство "шмелей" вновь задуматься над сменой тренера. Фавр так и не смог решить проблемы в обороне, которые стоили Боруссии многих очков в текущем сезоне. Если дортмундцы не покажут прогресс во второй части кампании, то приглашение Хюттера выглядит вполне вероятным.

Напомним, Айнтрахт стал одной из главных сенсаций сезона 2018/19. "Орлы" пробились в полуфинал Лиги Европы, выбив на стадии 1/16 донецкий Шахтер.

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Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт Германия Адольф Хюттер Адольф Хюттер Люсьен Фавр Люсьен Фавр
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