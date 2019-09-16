Боруссия Д – Барселона: прогноз на матч Лиги чемпионов

Дортмундская Боруссия принимает Барселону в первом туре группового раунда Лиги чемпионов 2019/20. Какой прогноз на поединок, подскажет "Футбол 24".

Матч Боруссия Д – Барселона состоится 17 сентября в Дортмунде на Вестфаленштадионе. Начало игры в 22:00. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Боруссия Д – Барселона, прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов

Авторитетная контора William Hill считает Барселону фаворитом встречи. На победу испанцев можно поставить с коэффициентом 2.15. Выигрыш Боруссии перед родными трибунами оценивается в 3.1, а ничья – в 3.7.

Специалисты Bwin выставили аналогичные котировки на основные итоги. Матч ожидается результативным. На стандартный тотал больше 2,5 предлагают низкий коэффициент 1.5, а на соответствующий тотал меньше – солидные 2.45.

Отметим, что соперники не самым лучшим образом начали сезон. Боруссия в условиях легкого календаря умудрилась проиграть Униону и не захватить лидерство в Бундеслиге, а Барселона за 4 стартовых тура Примеры уже потеряла 5 очков и разместилась только на 5 месте. В Лиге чемпионов в группу F вместе с Барселоной и Боруссией также попали итальянский Интер и чешская Славия.

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