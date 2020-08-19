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Боруссия Дортмунд арендовала Рейньера у Реала

15:18 - Читати українською
Боруссия Дортмунд арендовала Рейньера у Реала
Рейньер Жезус / Сайт Боруссии Д

Дортмундская Боруссия и Реал согласовали аренду атакующего полузащитника Рейньера Жезуса.

Вице-чемпионы Германии арендовали 18-летнего бразильца на два ближайших сезона, информирует официальный сайт "шмелей".

Реал оставил чемпиона Европы в Гранаде еще на один сезон

Рейньер перешел в лагерь "сливочных" в январе 2020 года из Фламенго за 30 млн евро, однако не провел за первую команду ни одного матча. Полузащитник сыграл три матча за дубль Реала и отметился двумя голами. Контракт таланта с мадридским грандом рассчитан до лета 2026 года.

Напомним, у Боруссии Д уже есть опыт успешной аренды игрока Реала. Защитник Ашраф Хакими провел два удачных сезона на Сигнал Идуна Парк, но выкупил его миланский Интер.

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