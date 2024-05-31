Дортмундская Боруссия в рамках финала Лиги чемпионов УЕФА 2023/24 сыграет с мадридским Реалом. Анонс и прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Матч Боруссия Дортмунд – Реал Мадрид проведут 1 июня на стадионе Уэмбли в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени. Смотреть игру онлайн можно на MEGOGO. Поединок рассудит Славко Винчич (Словения).

Вся Германия мечтала о римейке Дер Классикера на Уэмбли, когда в финале ЛЧ встретились Бавария и дортмундская Боруссия, однако мюнхенцы подвели – не в последнюю очередь из-за незасчитанного гола на последних секундах матча с Реалом. честь страны будет защищать команда, которая заняла пятую строчку в Бундеслиге.

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Украина имеет свой интерес в финале

По крайней мере, его имеют фаны Шахтера. В случае победы Реала "горняки" получат прямую путевку в групповой этап Лиги чемпионов, да еще и попадут во вторую корзину при жеребьевке. Впрочем, если вы болеете за Дортмунд, то не следует слишком переживать муками выбора.

В случае триумфа Боруссии донетчане проведут лишь один раунд квалификации. Потенциальными соперниками прямо сейчас являются Ференцварош, Галатасарай, Слован, Карабах, Янг Бойз и братиславский Слован. Шахтер должен проходить таких соперников, если действительно достоин группы ЛЧ – но все же хотелось бы избежать лишних нервов.

До вчерашних новостей украинских болельщиков интересовали не столько коэффициенты, сколько судьба Лунина. Андрей если и не протянул Реал до финала ЛЧ, то точно стал одним из главных героев сезона – вот только Куртуа успел восстановиться от повреждения. Тибо еще и успел продемонстрировать прекрасную форму, хотя с Бетисом случился небольшой ляп.

Карло Анчелотти держал интригу до последнего, хотя последние тенденции намекали на выбор Куртуа. Болельщики Реала больше хотели видеть Лунина, однако противостояние получило неожиданный и резкий финал – наш земляк подхватил грипп В и его пришлось изолировать от команды. Он даже не должен был лететь в Лондон, но в последний момент энтранадор "сливочных" сообщил, что Андрей переболел гриппом и будет в запасе.

Боруссия – терпеливый андердог, которого не следует недооценивать

Дортмунд близок к своему второму триумфу в Лиге чемпионов. Впервые это случилось в 1997 году, когда в мюнхенском (!) Финале удалось одолеть Ювентус (3:1). Путь той Боруссии чем-то напоминал путь нынешней команды, ведь тогда тоже повезло со жребием после выхода из группы – а битва с МЮ в полуфинале по сюжету несколько напоминала противостояние с ПСЖ.

Впрочем, подопечным Эдина Терзича по дороге на Лондон пришлось выжить в "группе смерти" с ПСЖ, Ньюкаслом и Миланом, а в четвертьфинале немцы неожиданно вынесли Атлетико. Основной добродетелью нынешней Боруссии стали волевые навыки – и в Мадриде, и с ПСЖ в нынешнем плей-офф пришлось выдержать огромное давление, прежде чем забить и переломить ход встречи. А потом снова приходилось терпеть.

Волевые качества – это не просто слова. Мы их видели на практике. В последних трех матчах ЛЧ "шмели" продемонстрировали выдающийся оборонительный перфоменс, с чрезвычайно высокой интенсивностью прессинга, единоборств и подборов. И при этом Боруссия допустила считанное количество ошибок.

Команду могли несколько подводить стратегические решения вроде ухода в низкий блок в схеме 5-4-1, вследствие которого ПСЖ едва не уничтожил дортмундцев. На тактическом же уровне коллектив выполнял задачи с нетипичной для себя дисциплинированностью и эффективностью. В Бундеслиге подопечные Эдина Терзича так круто не играли, однако на решающие матчи футболисты смогли собраться – хотя в них никто не верил.

Кстати, о тактике. Тренерский штаб Боруссии продемонстрировал крутую подготовку к соперникам – например, команда манипулировала давлением ПСЖ через качества Хуммельса, которому удавалось стягивать на себя нескольких оппонентов и отдавать в свободную зону. Кроме того, шикарно работали подстраховки от вингеров.

В атаке же круто использовали экстра-уровень пассинга центрбеков – Хуммельс хорош внизу, а Шлоттербек лучший в Европе по лонгболам. И за них есть кому цепляться (в частности, Фюллькругу). Кроме того, работали изоляции для Санчо, а тот отблагодарил десятками обыгрышей на дриблинге.

Победная тактика представляет собой и главный минус Боруссии. Команда тратит слишком много сил, а кадровой глубины не хватает. Особенно когда в соперниках будет Реал. После 60-70-й минуты дортмундцы вынуждены убавлять в интенсивности и садиться в низкий блок – а тогда уже приходится молиться богу стоек.

Мадрид – фаворит. "Сливочных" ничем не испугать.

Вот только "королевский клуб" в текущем розыгрыше ЛЧ проверять пробовали по разному. Групповой этап вспоминать не станем, ведь там Реал всегда отбывает номер, играя на тяп-ляп. Настоящий Мадрид включается в плей-офф.

Против РБ Лейпцига пришлось работать без номинальных центрбеков, однако бешеный прессинг немцев удалось погасить стерильным владением, упрощением атаки и насыщением центральной части поля. Против Ман Сити же сработал неожиданный ход Карло Анчелотти – он сдвоил левый фланг, поставив туда и Родриго, и Винисиуса. Как следствие, команда забила три гола, хотя и пропустила столько же.

На выезде в Англии испанцев пытались раскачать по всякому, но Реал выставил максимально компактный 4-4-2, умело перестраивался на пятерку через опускание Феде и выполнял ситуативные выдвижения на соперника с мячом. Особенно выделялся Джуд, который выдал 146 высокоинтенсивных действий с давлением на оппонента.

Кроме того, мадридцы умело тушили "пожары". Сначала нивелировали фактор сильной игры в Аканджи в опорной зоне, заставив Сити искать другой вариант действий. Пеп попытался давить через левый фланг, выпустив Доку, но Карло сразу же бросил под него свежего Васкеса. Реал не дает возить себя в одном рисунке, заставляя соперника постоянно что-то придумывать по ходу игры.

Самый сложный экзамен пришлось сдать с Баварией. Томас Тухель и менял позиции вингеров, и использовал несколько схем в развитии и завершении атаки, и путал оборону Реала открываниями Сане и Киммиха в зоны между несколькими футболистами. Был и рискованный стиль в позиционной атаке, и "автобус", и контратаки – на каждом из этапов мадридцы получали проблемы, однако команда все равно переламывала ход игры.

При этом Реал разрывал соперника разными способами. Были и традиционные забросы на ход Винисиусу, и сдвоение флангов, и хитрые смещения между линиями, и нашествие. Подробно описывать каждый тактический ход не станем – важно, что все они работали и приносили результат. Команда выкручивалась из затруднительной ситуации, находила слабое звено и наказывала едва ли не за каждую ошибкой.

Словом, снова можем говорить о магии Реала.

Кадровая ситуация

Кроме Лунина, мадридцы не могут рассчитывать на травмированных Алабу и Чуамени. Правда, Орельен попал в заявку, однако Карло Анчелотти уточнил – француз не сыграет. Других потерь в составе "сливочных нет".

У Боруссии же ситуация стабильная. В лазарете остались Бенсебаини, Морей и Дюранвиль. Ничего критического.

Ориентировочные составы на матч Боруссия Дортмунд – Реал Мадрид

Боруссия Дортмунд: Кобель – Рюерсон, Хуммельс, Шлоттербек, Маатсен – Забитцер, Джан – Санчо, Брандт, Адееми – Мален

Реал Мадрид: Куртуа – Карвахаль, Рюдигер, Начо, Менди – Вальверде, Камавинга, Кроос – Беллингем – Родриго, Винисиус

Прогноз "Футбол 24" – 1:3

По ходу плей-офф можно было сделать только два вывода, как прибить Реал. Первый путь предложил Манчестер Сити – надо создавать грандиозное количество моментов, увеличив количество шансов на ошибку испанцев. Очевидно, что Дортмунд на это не способен.

Второй путь – следует оказывать целостный прессинг с высокой линией обороны (а не с дырами и с половинчатостью, как у Баварии). Вот только Реал лучше всего в мире выходит из-под давления. Это раз. И два – поднимая линию обороны и втягиваясь на половину поля мадридцев, ты подвергаешься убийственным контратакам.

Боруссия прошла ПСЖ и Атлетико благодаря большим проблемам обеих команд в позиционном наступлении. И все равно немцам повезло. Реал же идеален во всех режимах, поэтому ставим на победу "королевского клуба" – хотя очень легко не будет. Дортмунд все же очень силен в защите, поэтому интригу подопечные Эдина Терзича потянут.

"Биологическое оружие против Лунина" – самая большая несправедливость сезона в ЛЧ, но украинец даже здесь спасает репутацию Реала