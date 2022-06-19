Форвард "божьих сыновей" Себастьян Алле в шаге от смены Эредивизи на Бундеслигу.

После ухода Эрлинга Холанда в Манчестер Сити "шмели" предстали перед задачей найти замену супербомбардиру. Долгое время на радарах был Алле.

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Сейчас же дортмундцы перешли к активным переговорам и находятся на финальной стадии трансфера форварда Аякса. Себастьяну подготовили контракт до лета 2027 года, утверждает журналист Николо Скира.

Напомним, в сезоне 2021/22 Алле провел 42 поединка за нидерландцев во всех турнирах, отличившись 34 голами и 9 результативными передачами. Нападающему даже удалось стать лучшим бомбардиром группового этапа ЛЧ.

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