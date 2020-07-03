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Боруссия Д заплатит 23 млн евро за 17-летнего вундеркинда Чемпионшипа

3 июля 14:54 - Читати українською
Боруссия Д заплатит 23 млн евро за 17-летнего вундеркинда Чемпионшипа
Джуд Беллингем / Фото ФК Бирмингем

Опыт Джейдона Санчо вдохновил Боруссию Д на еще один невероятный трансфер.

Дортмундская Боруссия не будет жалеть ресурсов на подписание полузащитника Бирмингема Джуда Беллингема, сообщает Bild.

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По информации издания, "шмели" готовы отдать 23 млн евро за вундеркинда, что вполне устраивает Бирмингем и контракт почти согласован, хотя англичане настаивали на 30 млн.

Напомним, в 2017-м Боруссия Д выкупила у Манчестер Сити Джайдона Санчо за 8 млн евро, а сейчас игрока оценивается в более 100 млн. В нынешнем сезоне Беллингем провел 38 матчей, в которых отметился 4 голами и тремя ассистами.

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