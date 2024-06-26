Сергу Гирасси уверенно провел кампанию 2023/24 за "красных" и привлек к себе именитых клубов. По информации инсайдера Фабрицио Романо, форвард дал согласие Боруссии Д на переход.

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Дортмундцы вели переговоры с нападающим Штутгарта на протяжении нескольких месяцев, прежде чем Гирасси удалось переубедить. Ожидается, что в ближайшее время начнутся переговоры между клубами – Боруссия готова выплатить отступные за игрока в размере 17,5 млн евро, которые прописаны в контракте.

В прошлом сезоне Гирасси стал вторым бомбардиром Бундеслиги, уступив лишь Харри Кейну. В 28 матчах за Штутгарт форвард отметился 28 голами и двумя ассистами.

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