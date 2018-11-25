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Боруссия Д заявила о намерении выкупить Хакими

22:57 21 Читати українською
Боруссия Д заявила о намерении выкупить Хакими
Ашраф Хакими / EPA-EFE

Дортмундская Боруссия хочет выкупить защитника Ашрафа Хакими, который играет на Сигнал Идуна Парк в аренде из мадридского Реала.

Генеральный директор "шмелей" Ханс-Йоахим Ватцке заявил о готовности выкупить марокканца во время презентации по случаю выкупа прав на Пако Алькасера. Об этом сообщает Sport.de.

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"Дорогой Пако Алькасер, добро пожаловать в Боруссию Дортмунд. Надеемся сделать то же с Ашрафом Хакими, пусть это и будет непросто", – приводит слова гендиректора клуба издание.

Хакими был арендован дортмундцами летом на 2 года. Правда, в соглашении с мадридцами нет пункта о возможности выкупа защитника. По данным немецкой прессы, первое предложение о покупке Хакими Реал отклонил.

В сезоне 2018/19 Ашраф Хакими провел за Боруссию Д 11 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 мяч.

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