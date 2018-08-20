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Боруссия Д заинтересована в услугах нападающего Ливерпуля Ориджи

13:10 25 Читати українською
Боруссия Д заинтересована в услугах нападающего Ливерпуля Ориджи
Дивок Ориджи / Фото AFP

Бельгийский форвард Ливерпуля Дивок Ориджи может продолжить карьеру в Бундеслиге.

Дортмундская Боруссия намерена усилиться нападающим Ливерпуля Дивоком Ориджи, сообщает kicker.

По информации издания, официального предложения немецкий клуб пока не отправлял Ливерпулю.

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Контракт Ориджи с мерсисайдцами рассчитан до 2020 года. Прошлый сезон нападающий провел в Вольфсбурге на правах аренды.

Ливерпуль хочет получить за 23-летнего бельгийца 30 млн евро. Юрген Клопп готов отпустить нападающего, поскольку имеет достаточно исполнителей в линии атаки.

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