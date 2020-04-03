Боруссия Д взволнована активностью Райолы – "шмели" боятся потерять свою звезду

Руководство дортмундской Боруссии контактировало с одиозным агентом Мино Райолой из-за слухов об интересе мадридского Реала к звездочке "шмелей" Эрлингу Холанду.

Боссы дортмундцев обеспокоены перспективой потерять норвежца, сообщает AS.

Райола пообещал летом привести в Реал своего клиента – агент работает со звездами первой величины

Холанд стал игроком Боруссии лишь зимой, но уже в летнее трансферное окно может покинуть Дортмунд. СМИ постоянно сватают забивного форварда в мадридский Реал. Добавил масла в огонь и агент норвежского вундеркинда, заявивший, что готов привезти на Бернабеу одного из своих клиентов уже ближайшим летом. Правда, "сливочные" несмотря на интерес к Холанду не делали ни одного предложения "шмелям".

В нынешнем сезоне норвежский нападающий провел 8 матчей в Бундеслиге, в которых забил 9 мячей.

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