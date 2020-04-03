toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Германия
КОРОНАВИРУС ДИНАМО КИЕВ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Боруссия Д взволнована активностью Райолы – "шмели" боятся потерять свою звезду

15:30 35 Читати українською
Боруссия Д взволнована активностью Райолы – "шмели" боятся потерять свою звезду
Мино Райола / фото из соцсетей

Руководство дортмундской Боруссии контактировало с одиозным агентом Мино Райолой из-за слухов об интересе мадридского Реала к звездочке "шмелей" Эрлингу Холанду.

Боссы дортмундцев обеспокоены перспективой потерять норвежца, сообщает AS.

Райола пообещал летом привести в Реал своего клиента – агент работает со звездами первой величины

Холанд стал игроком Боруссии лишь зимой, но уже в летнее трансферное окно может покинуть Дортмунд. СМИ постоянно сватают забивного форварда в мадридский Реал. Добавил масла в огонь и агент норвежского вундеркинда, заявивший, что готов привезти на Бернабеу одного из своих клиентов уже ближайшим летом. Правда, "сливочные" несмотря на интерес к Холанду не делали ни одного предложения "шмелям".

В нынешнем сезоне норвежский нападающий провел 8 матчей в Бундеслиге, в которых забил 9 мячей.

"Лунин – это неизвестность": карантин меняет планы Реала по вратарям – 2 фаворита и самоликвидация сына Зизу

blog_ava
"Динамо реально трималося на Лужному": дружба із легендарним капітаном, комуніст Блохін і сюрприз від Шеви
12:00
337
Теги
Трансферы Эрлинг Холанд Эрлинг Холанд Трансферы Боруссии Дортмунд Трансферы Чемпионата Испании Трансферы Чемпионата Германии Германия Мино Райола Трансферы Реал Мадрид Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд Реал Мадрид Реал Мадрид
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
7
час
:
48
мин
Рух
00:00
МФК Металлург
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук