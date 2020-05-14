Боруссия Д вышла из борьбы за лидера Вердера – неожиданная причина

Дортмундская Боруссия отказалась от идеи подписать полузащитника бременского Вердера Милота Рашицу.

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Рашица благодаря своим удачным выступлениям в Бундеслиге давно находится на радарах дортмундцев. Однако, теперь планы Боруссии изменились. Из-за пандемии коронавируса на Сигнал Идуна Парк сложилась непростая финансовая ситуация, поэтому теперь клуб вынужден экономить. Из-за этого на 23-летнего вингера осталось 2 претендента – РБ Лейпциг и Ливерпуль.

В нынешнем сезоне Милот Рашица провел 24 матча во всех турнирах, в которых забил 10 мячей и отдал 5 результативных передач.

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