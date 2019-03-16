Боруссия Д вернулась на вершину Бундеслиги, Шальке без Коноплянки после смены тренера уступил РБ Лейпциг

Состоялись очередные матчи 26 тура чемпионата Германии.

Бундеслига, 26 тур

Аугсбург – Ганновер – 2:1

Голы: Кордова, 65, Шмид, 79 – Вейдандт, 8

Вольфсбург – Фортуна – 5:2

Голы: Мехмеди, 34, Вегхорст, 54, 59, 88, Кнохе, 57 – Ахман, 30 Раман, 65

Шальке – РБ Лейпциг – 0:1

Гол: Вернер, 14

Штутгарт – Хоффенхайм – 1:1

Голы: Цубер, 66 – Крамарич, 42

Герта – Боруссия Д – 2:3

Голы: Калу, 4, 35 – Дилэйни, 14 Загаду, 27, Ройс, 90+3

Удаления: Торунаринья, 85, Ибишевич, 90+5

Евгений Коноплянка в первом матче после увольнения Доменико Тедеско весь поединок просидел на скамейке запасных. Команда украинца уступила РБ Лейпцигу. Единственный гол в этой игре забил Тимо Вернер, который отличился впервые в 2019 году.

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Интересно, что Шальке пропустил 16 голов в официальных матчах за 15 дней. Последний раз подобное случалось в сезоне 1987/88, когда гельзенкирхенцы вылетели из Бундеслиги. Кроме того, Шальке не может отличиться голом в домашних матчах чемпионата в течение более чем 350-и минут. Это новый антирекорд клуба.

Матч против Штутгарта стал для наставника Хоффенхайма Юлиана Нагельсманна 34-м подряд в котором он внес изменения в стартовый состав. Это рекорд для тренеров Бундеслиги. Однако это не помогло его подопечным одержать победу – ничья 1:1. К слову, Андрей Крамарич забил свой 46-й гол в чемпионате за Хоффенхайм и стал лучшим бомбардиром (вместе с Сеядом Салиховичем) клуба в Бундеслиге.

Вольфсбург и Фортуна забили 7 голов на двоих. Ахман вывел гостей вперед на 30-й минуте, но совсем скоро экс-динамовец Мехмеди восстановил равновесие. В начале второй половины "волки" забили три гола за 5 минут, после чего команды отличились еще по разу.

Аугсбург одержал волевую победу над Ганновером. Вейдандт открыл счет уже на 8-й минуте. Однако хозяева во втором тайме сумели отличиться трижды.

После этого тура РБ Лейпциг вернулся на третью строчку в турнирной таблице, Аугсбург подвинул Шальке на 15-е месте. Вольфсбург и Хоффенхайм остались неподалеку от зоны Лиги Европы, а Ганновер лишь на 1 балл опережает Нюрнберг, который идет последним.

Дортмундская Боруссия на выезде вырвала победу над Гертой. В первом тайме на дубль Соломона Калу ответил Томас Дилэйни. После перерыва Загаду сравнял счет, а уже в компенсированное время Ройс забил победный гол. Отметим, что Герта заканчивала поединок вдевятером после удалений Торунариньи и Ибишевича.

Этот результат позволил "шмелям" вернуться на первое место в турнирнирний таблицы Бундеслиги. Правда, Бавария, которая отстает от лидера на 3 очка, свой поединок 26-го тура сыграет завтра.