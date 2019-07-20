Боруссия Д в результативном матче перестреляла Ливерпуль

В рамках товарищеского матча Боруссия Д оказалась сильнее Ливерпуль (3:2).

Товарищеские матчи

Ливерпуль – Борусия Д – 2:3

Голы: Уилсон, 35, Брюстер, 75, (пен.) – Пако Алькасер, 3, Дилэйни, 53, Ларсен, 58

Боруссия Д в товарищеском матче удержала победу над Ливерпулем. Алькасер уже на 3-ей минуте открыл счет в матче, но до перерыва Уилсон сравнял счет.

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Во втором тайме Дилэйни и Брюн Ларсен сделали преимущество немцев убедительным. Уилсон один мяч отыграл ударом с пенальти, но дортмундцы удержали победу.