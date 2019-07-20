toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Мир
НЬЮКАСЛ - ВЕСТ ХЭМ ТРАНСФЕРЫ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Боруссия Д в результативном матче перестреляла Ливерпуль

10:28 121 Читати українською
Боруссия Д в результативном матче перестреляла Ливерпуль
Ливерпуль – Боруссия Д – 2:3 / твиттер Боруссии Д

В рамках товарищеского матча Боруссия Д оказалась сильнее Ливерпуль (3:2).

Товарищеские матчи

Ливерпуль – Борусия Д – 2:3

Голы: Уилсон, 35, Брюстер, 75, (пен.) – Пако Алькасер, 3, Дилэйни, 53, Ларсен, 58

Боруссия Д в товарищеском матче удержала победу над Ливерпулем. Алькасер уже на 3-ей минуте открыл счет в матче, но до перерыва Уилсон сравнял счет.

Международный кубок чемпионов: Арсенал вырвал победу у Баварии

Во втором тайме Дилэйни и Брюн Ларсен сделали преимущество немцев убедительным. Уилсон один мяч отыграл ударом с пенальти, но дортмундцы удержали победу.

blog_ava
УЕФА наказал Украину за нарушения в матче против сборной Сербии
10:39
283
Теги
Ливерпуль Ливерпуль Мир Товарищеские матчи Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд Товарищеские матчи
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
2
час
:
9
мин
Манчестер Юнайтед
14:30
Интер
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук