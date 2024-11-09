В субботу, 9 ноября, в 10-м туре чемпионата Германии состоялось несколько матчей. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Германия, Бундеслига, 10-й тур

Бохум – Байер – 1:1

Голы: Мийоси, 90 – Шик, 18

Санкт-Паули – Бавария – 0:1

Гол: Мусиала, 22

Майнц – Боруссия Д – 3:1

Голы: Ли, 37, Буркардт, 45+3, Небель, 54 – Гирасси, 39 (п.)

Удаление: Джан, 27 (Боруссия Д, красная карточка)

Вердер – Хольштайн – 2:1

Голы: Стаге, 36, Берк, 90 – Харрис, 48

РБ Лейпциг – Боруссия М – 0:0

Унион и Фрайбург расписали ничью в битве за Лигу чемпионов

Настоящую сенсацию выдал Байер, который поехал в гости к главному неудачнику сезона – Бохуму. Рурцы в текущем сезоне имели в своем активе лишь одну ничью в 9-ти матчах и, как следствие, 1 очко. Шик еще до середины первого тайма вывел леверкузенцев вперед и, казалось, вопрос о победителе можно было закрывать. Однако! Бохум выставил "автобус", а на последней минуте убежал в результативную контратаку и неожиданно украл у "фармацевтов" 2 очка. Байер остается четвертым и отстает от первого места уже на 9 очков.

Еще один аутсайдер – Санкт-Паули – изрядно потрепал нервы Баварии. Мюнхенцы одержали прогнозируемую победу, однако смогли забить в ворота строптивого новичка лишь один гол. В конце концов, и его вполне хватило, чтобы закрепиться на вершине турнирной таблицы, особенно на фоне массовых осечек конкурентов.

Разочаровала и дортмундская Боруссия, которая, казалось, пришла в себя, в прошлом туре одолев РБ Лейпциг в чемпионате и Штурм в Лиге чемпионов. К сожалению, выезд в Майнц завершился для команды Нури Шахина полным фиаско. В середине тайма Джан заработал удаление за грубый фол. Хозяева вскоре вышли вперед, но "шмели" восстановили статус-кво с пенальти. Буркардт, однако, забил в раздевалку, а после перерыва Небель довершил расправу над дортмундцами. Боруссия вылетела из топ-6 и по итогам тура имеет шанс опуститься еще ниже.

Вердер буквально обокрал Хольштайн. Новичку Бундеслиги не хватило совсем немного, чтобы заработать на выезде очко, но гол бременцев на последней минуте похоронил все надежды на успех.

В еще одном матче РБ Лейпциг дома расписал безголевую ничью с менхенгладбасской Боруссией. "Быки" оступаются во втором туре подряд и отпускают Баварию в отрыв – расстояние до мюнхенцев составляет уже 5 очков.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТА ГЕРМАНИИ