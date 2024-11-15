Дортмундская Боруссия уволила главного скаута 35-летнего Эдуарда Графа, который возглавил отел скаутинга в сентябре 2022 года после ухода Маркуса Пилавы. "У нас разные представления о будущем направлении нашего скаутского отдела. По этой причине я принял решение не продолжать работу с Эдуардом Графом. Мы решили немедленно освободить его от своих обязанностей, учитывая чувствительность сферы ответственности", – цитирует спортивного директора клуба Ларса Рикена Sky и Sport Bild.

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Граф работал в Боруссии на различных должностях с лета 2013 года, в том числе в качестве скаута и помощника тренера в молодежной команде. Однако в последнее время между Графом и руководством "шмелей" усилились разногласия.

Граф не единолично отвечал за скаутинг в Боруссии. В команду скаутов также входят Лоран Бюссер и Себастьян Круг. Судя по всему, в ближайшее время боссы клуба найдут Эдуарду полноценную замену.

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