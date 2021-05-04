Боруссия Д уменьшила свои аппетиты в отношении Санчо
13:50 - Читати українською
Полузащитник Боруссии Д Джейдон Санчо имеет большие шансы на ухода из немецкого клуба.
"Желто-черные" готовы распрощаться с Санчо за сумму от 85 до 90 млн евро – все зависит от попадания клуба в Лигу чемпионов или Лиги Европы, сообщает Sport1.
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Интересно, что прошлым летом Боруссия отказывалась отпустить Джейдона в Манчестер Юнайтед меньше, чем за 120 млн евро.
К слову, Санчо провел 34 матча в составе "шмелей" в текущем сезоне, отметившись 12 голами и 18 ассистов.
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