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Боруссия Д удвоила зарплату Санчо

11:40 76 Читати українською
Боруссия Д удвоила зарплату Санчо
Джейдон Санчо / ФК Боруссия Дортмунд

Форвард Боруссии Д Джейдон Санчо получит новый контракт от "шмелей" с бешеной зарплатой.

Дортмундская Боруссия решила наградить Джейдон Санчо за его невероятные успехи новой долгосрочному контракту, сообщает Daily Mail. По его условиям англичанин будет зарабатывать 190 тысяч фунтов в неделю – вдвое больше, чем сейчас. Также не исключено, что дортмундцы таким образом решили отпугнуть манчестерских грандов, которые нацелились на вундеркинда.

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В сезоне 2018/19 Санчо стал одной из ключевых фигур на Сигнал Идуна Парк, набрав 32 балла по системе гол+пас в 43 поединках, а "шмели" едва не прервали гегемонию Баварии в Бундеслиге.

Кроме этого вингер стал вызываться в национальную сборную Англии и помогает команде лидировать в отборочной группе Евро-2020.

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