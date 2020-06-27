Боруссия Д трогательным видео попрощалась с Гетце

Полузащитник дортмундской Боруссии Марио Гетце покидает команду.

Пре-служба "шмелей" опубликовала в Twitter видеонарезку посвященную уходу Марио Гетце из лагеря дортмундцев.

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"Спасибо, Марио Гетце! Желаем тебе всего наилучшего в будущем и хотим оглянуться назад на прекрасные черно-желтые года вместе с тобой!" – указано в подписи к видео.

Напомним, сотрудничество Марио с "шмелями" завершилось, поэтому новому клубу немец достанется на правах свободного агента. В нынешнем сезоне Бундеслиги Гетце провел 15 матчей, в которых отметился тремя голами.

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