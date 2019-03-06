Боруссия Д – Тоттенхэм – 0:1 – видео гола и обзор матча

Лига чемпионов — 00:04 285
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Аякс разгромил Реал на Сантьяго Бернабеу и вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов
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Тоттенхэм снова победил Боруссию Д и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионовЛига чемпионов — 5 март 134
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Челсі – Динамо: АПЛ, Прімера, Бундесліга, Україна – динамівці, які грали останній матч з лондонцями, де вони заразЛига Европы — 5 март 288
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Челси решил продать Кепу из-за конфликта с СарриАнглия — 5 март 619
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Мораес подал документы на украинское гражданство, – ЦыганыкСборная Украины — 5 март 413