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Боруссия Д – Тоттенхэм – 0:1 – видео гола и обзор матча

00:46 39 Читати українською
Боруссия Д – Тоттенхэм – 0:1 – видео гола и обзор матча
Боруссия Д – Тоттенхэм – 0:1 – видео гола и обзор матча

Тоттенхэм победил Боруссию Д (1:0) и пробился в 1/4 финала Лиги чемпионов. Смотрите видео гола и обзор матча Боруссия Д – Тоттенхэм.

 
Харри Кейн 49’

Поражение в первом поединке со счетом 0:3 практически не оставляло Боруссии шансов на выход в четвертьфинал Лиги чемпионов. Дортмундцам не удалось отличиться и во втором матче. Единственный гол в игре забил нападающий Тоттенхэма Харри Кейн на 49-й минуте матча.

Тоттенхэм снова победил Боруссию Д и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов

Следовательно, "шпоры" победили своих немецкий соперников со счетом 4:0 по сумме двух матчей и без проблем пробились в следующую стадию Лиги чемпионов.

Видеообзор первого тайма:

Видеообзор второго тайма:

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Лига чемпионов Видеоновости Тоттенхэм Тоттенхэм Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд - Тоттенхэм
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