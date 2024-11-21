Боруссия Д проявляет интерес к полузащитнику Сандерленда Джобу Беллингему. Сандерленд оценивает 19-летнего игрока в 25 миллионов евро, информирует инсайдер Флориан Плеттенберг. Контракт Беллингема-младшего с "чёрными котами" рассчитан до лета 2028 года.

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В нынешнем сезоне Джоб провел 13 матчей в Чемпионшипе, в которых забил 2 мяча и оформил 1 голевую передачу. В ноябрьскую международную паузу Джоб Беллингем дебютировал за сборную Англии U-21, сыграв в товарищеском матче против сверстников из Нидерландов (1:1).

"Шмели" до сих пор получают прибыль за продажу Беллингема-старшего в Реал – дополнительные бонусы зависят от успешности выступлений англичанина в Мадриде. Дортмундский клуб продолжает поддерживать контакт с семьей Беллингемов через агента обоих братьев Себастьяна Крюга.

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