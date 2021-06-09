Руководство дортмундской Боруссии готово к продаже вингера Джейдона Санчо в летнее трансферное окно. Англичанином давно грезит Манчестер Юнайтед.

Боссы "шмелей", как и в прошлом году, установили дедлайн для потенциального трансфера, сообщает Bild.

Форвард Штутгарта признался, что играл под чужим именем и скрывал свой возраст

Боруссия Д продаст Санчо, если получит предложения о продаже до конца июля. Манчестер Юнайтед фактически согласовал условия личного контракта с вингером. Летом 2020-го "красные дьяволы" не смогли приобрести Санчо, поскольку не удовлетворили финансовые аппетиты дортмундцев. Теперь немецкий гранд готов продать англичанина за 93 млн евро плюс бонусы на 23 млн.

В сезоне 2020/21 Джейдон Санчо провел 38 матчей во всех турнирах, в которых забил 16 мячей и отдал 20 результативных передач.

Берлін дивує і розчаровує, Лєвандовскі зробив неможливе, скорпіон, народження нового Клоппа – якою була Бундесліга-20/21