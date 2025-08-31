В воскресенье, 31 августа, 2-й тур чемпионата Германии завершали три матча. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Германия, Бундеслига, 2-й тур

Вольфсбург – Майнц – 1:1

Голы: Центер, 9 – Амири, 89 (п.)

Удаление: Сванберг, 90+10 (Вольфсбург)

Боруссия Д – Унион Берлин – 3:0

Голы: Гирасси, 44, 58, Нмеча, 81

Кельн – Фрайбург – начало матча в 20:30

Открывал воскресный уикенд поединок между Вольфсбургом и Майнцем. "Волки" быстро вышли вперед благодаря голу Центера. Пейчинович в середине тайма мог удваивать преимущество хозяев, но пробил рядом со штангой.

После перерыва Чжэ Сун Ли был в сантиметрах от того, чтобы восстановить статус-кво – его выстрел пришелся впритык с каркасом ворот. За 10 минут до завершения матча Майнцу снова не повезло – Кор головой направил сферу в правую стойку. Однако "карнавальщики" таки смогли спастись от позора в эндшпиле матча – защитник Вольфсбурга опрометчиво сыграл рукой в собственной штрафной и Амири на последней минуте с пенальти сделал счет равным. Уже в добавленное время Зиб пожалел хозяев, попав в перекладину.

Дортмундская Боруссия сполна реабилитировалась за неожиданную ничью в первом туре с Санкт-Паули (3:3). В домашнем матче "шмелиы" уверенно разбили берлинский Унион. Героем встречи стал Сергу Гирасси, который сумел дважды расписаться в воротах соперника еще до перерыва. В конце встречи Нмеча точным ударом поставил жирную точку во встрече. Таким образом Боруссия набрала 4 очка и поднялась в топ-3 Бундеслиги, Унион с 3-мя пунктами десятый.

