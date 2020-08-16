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Боруссия Д разгромила Аустрию, отгрузив в ворота соперника 11 голов – видео избиения

22:09 - Читати українською
Боруссия Д разгромила Аустрию, отгрузив в ворота соперника 11 голов – видео избиения
Аустрия – Боруссия Д – 2:11 / Твиттер ФК Боруссия

"Шмели" в очередном спарринге неплохо размялись на представителе австрийской Бундеслиги.

Дортмундская Боруссия в товарищеском матче против венской Аустрии решила превзойти результат пресловутого четвертьфинального поединка Лиги чемпионов между Баварией и Барселоной (8:2). Подопечные Люсьена Фавра умудрились отметиться в воротах соперника одиннадцать раз, пропустив в ответ лишь дважды.

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В первом тайме немцы забили четыре мяча: дубль сделал Джованни Рейна, еще по разу отличились Рафаэл Геррейро и Мануэль Фера. Во втором тайме продолжили деклассировать австрийцев Джейдон Санчо, Эмре Джан, Мариус Вольф, Торган Азар, Джуд Беллингем, Тайлан Думан и Нико Шульц.

Напомним, Боруссия Д по результатам сезона заняла в чемпионате Германии вторую строчку турнирной таблицы.

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