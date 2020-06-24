Боруссия Д рассматривает три варианта на замену Фавру

Руководство дортмундской Боруссии не исключает, что после завершения сезона с главным тренером Люсьеном Фавром придется попрощаться

Вице-чемпионы Германии рассматривают трех претендентов на замену, сообщает Sport Bild.

Менье согласовал долгосрочный контракт с Боруссией Д, – Bild

Это Нико Ковач, уволенный из Баварии в ноябре прошлого года, создатель сенсационного Аякса Эрик Тен Хаг, и Джесси Марш, который с ярким Зальцбургом стал открытием нынешней Лиги чемпионов. Не исключено, что Фавр останется и на следующий сезон. Боруссия, несмотря на все проблемы, все же смогла добыть "серебро" Бундеслиги и выйти в плей-офф Лиги чемпионов, правда, вылетела от ПСЖ уже в 1/8 финала.

Напомним, Фавр возглавляет "шмелей" с 2018 года, за это время он завоевал лишь один титул – Суперкубок Германии 2019-го.

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