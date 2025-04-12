В поединке 29-го тура чемпионата Германии Боруссия Д на выезде разошлась миром с Баварией (2:2). Читайте отчет об игре на "Футбол 24".

Футбол 24 совместно с партнером HLIBNY DAR рассказывает, как Боруссия Д в борьбе за Лигу чемпионов смогла остановить "машину" Венсана Компани в Der Klassiker.

Байер расписал сенсационную ничью с Унионом и отпустил Баварию в отрыв, Фрайбург вытеснил Боруссию М из еврокубков

Германия, Бундеслига, 29-й тур

Бавария – Боруссия Д – 2:2

Голы: Геррейро, 65, Гнабри, 69 – Байер, 48, Антон, 75

В центральном матче 29-го тура Бавария принимала дортмундскую Боруссию. Несмотря на принципиальный статус Der Klassiker мюнхенцы имели шанс воспользоваться осечкой Байера и оторваться от главного конкурента за Салатницу уже на 8 баллов.

Уже на старте встречи Олисе мощно бил из-за пределов штрафной, однако его попытку заблокировал защитник. Через мгновение его перспективную передачу перехватили соперники. Брандт огрызнулся мощным выстрелом с острого угла – впритирку со стойкой. Через мгновение Лаймер повторил попытку своего визави, но тоже был неточным.

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На 11-й минуте Мюллер получил перспективный пас на линию штрафной и имел отличный шанс, чтобы открыть счет, но пробил неуклюже и мяч, срезавшись с ноги, пролетел мимо каркаса ворот. Хозяева владели серьезным преимуществом, постоянно держа в напряжении защиту "шмелей". Мюллер попытал счастья издали, но снова подвела точность.

На 19-й минуте Сане низом зряче бил в правый угол, но Кобель среагировал и в прыжке сначала отбил, а затем накрыл мяч. Через мгновение Кейн замыкал навес на дальнюю штангу головой – кипер Боруссии успел остановить сферу на самой линии.

В середине тайма Олисе упустил очередной шанс отличиться, пробив мимо ворот, а удар Горецки был заблокирован защитниками. Бавария владела сумасшедшим преимуществом, не позволив сопернику нанести ни одного удара по своим воротам.

Мюнхенцы продолжили транжирить моменты – на 35-й минуте Станишич оказался перед воротами, головой замыкал навес и каким-то чудом не попал в сетку. Впоследствии Бавария вбежала в стремительную контратаку, Олисе протащил мяч по правому флангу, ворвался в штрафную и бил сам (хотя слева были партнеры) – Кобель вышел на перехват и сумел помешать голу, переведя на угловой.

Уже в добавленное время Кейн был первым на мяче в штрафной дортмундцев и пробил под перекладину – "Супер-Грегор" снова спас Боруссию.

Сразу после перерыва Боруссия вышла вперед, нанеся первый удар в матче в створ ворот. Рюерсон с правого фланга выдал роскошный навес на дальнюю штангу, где Байер в прыжке головой переправил сферу мимо Урбига.

Впоследствии Сане попал в перекладину, мяч упал на линии ворот и не влетел в сетку. Через мгновение Байер мог оформить дубль, но из выгодной позиции не сумел огорчить кипера мюнхенцев. Кейн огрызнулся выстрелом с линии штрафной – Кобель бросился за мячом, но тот прошел мимо левой стойки.

На 63-й минуте Компани решил освежить атакующее звено своей команды, выпустив Геррейро и Гнабри, и они сразу же дали результат. Сначала Гнабри с левого фланга отпасовал в центр на Мюллера, Томас в касание отдал слева под удар Геррейро и тот закрутил под дальнюю штангу – Кобель в прыжке не дотянулся до мяча. Не прошло и 5 минут, как мюнхенцы вышли вперед – Гнабри ворвался в штрафную по центру и прошил кипера.

"Шмели", однако, не опустили "крылышек" и очень скоро отыгрались: Гираси с левой бил через себя, Урбиг успел дотянуться и выбить ногой, но на добивание от Антона уже не успел.

Кейн фактически сразу мог забивать, но дважды подряд не смог переиграть Кобеля. Впоследствии Мюллер стрелял с дальней дистанции – в руки Грегору.

За 5 минут до завершения основного времени должен был забивать Чуквуемеку, однако Урбиг в прыжке сумел перевести на угловой. На последней минуте Грос пытался перебросить мяч через кипера, но немного переборщил с силой удара.

Ничья принесла Баварии 69 баллов на вершине турнирной таблицы Бундеслиги. Боруссия Д набрала 42 очка и поднялась на восьмую строчку.

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