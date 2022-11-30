Боруссия Д заполняет паузу, связанную с розыгрышем ЧМ-2022, турне по странам Азии. В среду, 30 ноября команда Эдина Терзича проиграла сборной Вьетнама со счётом 1:2. Об этом информирует Ruhr Nachrichten.

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Первый тайм завершился вничью 1:1 (за Боруссию отличился Мален). Но на 85-й минуте 19-летний защитник Боруссии Сумаила Кулибали нарушил правила в собственной штрафной и "привёз" пенальти. Сборная Вьетнама не могла исполнить приговор из-за сломанных ворот. Работники стадиона чинили их целых пять минут, так как правая крестовина соскользнула с крепления. В итоге на 90-й минуте Туан Хай реализовал пенальти, и принёс сборной Вьетнама победу.

После матча Эдин Терзич пожаловался на недостаточное количество компенсированного времени.

Два предыдущих матча своего азиатского турне Боруссия выиграла – у сборной Сингапура (7:2) и Малайзии (4:1).

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