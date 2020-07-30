Боруссия Д продолжает терять игроков – Хуммельс также травмировался

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Останній аргумент: чому війна київських ультрас з Луческу та Суркісом йде на користь Динамо та українському футболуMykhailo_Yukhymenko — 29 июль 0
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