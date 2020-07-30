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Боруссия Д продолжает терять игроков – Хуммельс также травмировался

19:13 - Читати українською
Боруссия Д продолжает терять игроков – Хуммельс также травмировался
Матс Хуммельс / Фото ФК Боруссия Д

Лазарет дортмундской Боруссии пополнился еще одним ведущим игроком.

"Хуммельс получил повреждение во время тренировки. Он травмировал лодыжку. Планируется, что Матс успеет присоединиться к команде на сборах, которые начнутся 10 августа", – заявил директор дортмундского клуба Михаэль Цорк для официального сайта "шмелей".

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Напомним, сегодня также стало известно, что очередной травмы потерпел нападающий немецкого гранда Марко Ройс.

В нынешнем сезоне Бундеслиги Хуммельс провел 31 поединок, в которых видзанчився голом и тремя ассистами.

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Матс Матс Хуммельс Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд Германия
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