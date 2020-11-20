Американец заключил новый контракт с дортмундцами, сообщает официальный сайт клуба.

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Рейна поставил подпись под соглашением со "шмелями" на 5 лет. Хавбек перебрался в стан вице-чемпиона Германии прошлой зимой. До этого он воспитывался в системе Нью-Йорк Сити, а его отец Клаудио в 90-х зажигал в составе леверкузенского Байера и Вольфсбурга.

В нынешнем сезоне Джованни Рейна провел 12 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 мяча и отдал 5 результативных передач.

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