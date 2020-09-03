Болельщики дортмундской Боруссии могут оценить новинку от своего любимого клуба.

Боруссия Д вместе с компанией Puma разработали комплект выездной формы на сезон 2020/21, сообщает официальный сайт клуба.

Лозунг "Слава Украине" снова на футболках сборной – как готовят форму для команды Шевченко на матч против Швейцарии

Новое экипировка имеет черный цвет с диагональной желтой полосой и стильным граффити.

По итогам прошлого сезона чемпионата Германии "шмели" финишировали на второй строчке турнирной таблицы. Новый сезон Бундеслиги начнется 18 сентября.

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