Домашний комплект выполнен в традиционном желтом цвете, а черные диагональные полосы добавили на рукава, сообщает Instagram Puma.

Холанд определился со своим будущим и меняет жилье – выход Боруссии Д в ЛЧ стал решающим

Боруссия проведет первый матч в новой форме в последнем туре Бундеслиги – дортмундцы дома, 22 мая, будут принимать Байер.

Отметим, что "шмели" получили путевку в Лигу чемпионов и занимают третье место в турнирной таблице в чемпионате Германии с 61 пунктом. Кроме этого, Боруссия Д завоевала Кубок Германии.

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