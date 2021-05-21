Боруссия Д представила домашнюю форму на следующий сезон – классический стиль с оригинальными вставками
Компания Puma подготовила новый комплект формы дортмундской Боруссии на сезон 2021/22.
Домашний комплект выполнен в традиционном желтом цвете, а черные диагональные полосы добавили на рукава, сообщает Instagram Puma.
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Боруссия проведет первый матч в новой форме в последнем туре Бундеслиги – дортмундцы дома, 22 мая, будут принимать Байер.
Отметим, что "шмели" получили путевку в Лигу чемпионов и занимают третье место в турнирной таблице в чемпионате Германии с 61 пунктом. Кроме этого, Боруссия Д завоевала Кубок Германии.
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