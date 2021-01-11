Хавбек "шмелей" Аксель Витсель травмировался на 30-й минуте поединка против РБ Лейпциг (3:1) и был вынужден досрочно покинуть поле.

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Позже врачи диагностировали у 31-летнего бельгийца разрыв "крестов", из-за которых игрок пропустит около 6 месяцев, сообщает Het Laatste Nieuws. Акселю уже сделали операцию и на полузащитника ожидает длительная реабилитация.

В нынешнем сезоне Бундеслиги Витсель провел 15 матчей. Напомним, Аксель выступает за национальную команду Бельгии, которая готовится летом к выступлению на Евро-2020, где считается одной из фаворитов турнира.

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