Центральный защитник Боруссии Д Нико Шлоттербек получил серьёзную травму и больше не сможет сыграть за команду до конца сезона.

Нико Шлоттербек порвал мениск левого колена и выбыл до конца сезона, информирует официальный сайт дортмундского клуба. Это произошло максимально несвоевременно – за два дня до первого четвертьфинального матча Лиги чемпионов с Барселоной.

Боруссия М неожиданно оступилась с аутсайдером Бундеслиги и потеряла шанс ворваться в зону Лиги чемпионов

Как информирует Kicker, Шлоттербек является лучшим полевым игроком BVB в текущем сезоне Бундеслиги.

"Отсутствие Нико очень сильно ударило по нам. Он очень важная часть нашей команды и впечатляет своими стабильно хорошими выступлениями в этом сезоне. Мы надеемся, что он быстро восстановит форму и получит от нас максимальную поддержку", – отметил спортивный директор клуба Себастьян Кель.

Помимо финала сезона, Шлоттербек, скорее всего, также пропустит Клубный чемпионат мира (с 15 июня по 13 июля) и Финал четырёх Лиги наций (с 4 по 8 июня).

Бундеслига, турнирная таблица: Байер едва не отпустил Баварию, Боруссия М не реализировала шанс на ЛЧ, РБ Лейпциг в топ-5