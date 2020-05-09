Боруссия Д получила ужасные проблемы перед возобновлением сезона – четыре игрока основы рискуют пропустить Рурское дерби

Боруссия Дортмунд подходит крайне обескровленной к рестарту чемпионата Германии.

Аксель Витсель и Эмре Джан получили повреждения на тренировках и могут не восстановиться к матчу против Шальке, информирует Sport Bild.

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Наставник "шмелей" Люсьен Фавр точно не рассчитывал на Марко Ройса и Дана-Акселя Загаду, которые продолжают восстановление после травм. Теперь список потерь может пополниться и двумя центральными хавбеками. Витсель не тренируется со вторника, а Джан сломался на день позже и также не занимается с командой.

Напомним, матч Боруссия Д – Шальке начнется 16 мая в 16:30 по Киеву. Команды впервые сыграют в официальном поединке после двухмесячной паузы.

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