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Боруссия Д получила ужасные проблемы перед возобновлением сезона – четыре игрока основы рискуют пропустить Рурское дерби

20:18 47 Читати українською
Боруссия Д получила ужасные проблемы перед возобновлением сезона – четыре игрока основы рискуют пропустить Рурское дерби
Витсель и Ройс / Сайт Боруссии Д

Боруссия Дортмунд подходит крайне обескровленной к рестарту чемпионата Германии.

 

Аксель Витсель и Эмре Джан получили повреждения на тренировках и могут не восстановиться к матчу против Шальке, информирует Sport Bild.

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Наставник "шмелей" Люсьен Фавр точно не рассчитывал на Марко Ройса и Дана-Акселя Загаду, которые продолжают восстановление после травм. Теперь список потерь может пополниться и двумя центральными хавбеками. Витсель не тренируется со вторника, а Джан сломался на день позже и также не занимается с командой.

Напомним, матч Боруссия Д – Шальке начнется 16 мая в 16:30 по Киеву. Команды впервые сыграют в официальном поединке после двухмесячной паузы.

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Германия Аксель Витсель Аксель Витсель Эмре Джан Эмре Джан Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд Дан-Аксель Загаду Дан-Аксель Загаду Боруссия Дортмунд - Шальке Марко Ройс Марко Ройс
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