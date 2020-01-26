Боруссия Д получила неожиданное предложение из АПЛ по трансферу Алькасера

Нападающий "шмелей" Пако Алькасер уже в ближайшее время может переехать на Туманный Альбион.

В услугах форварда заинтересован Ньюкасл, информирует Sky Sports. "Сороки" уже направили свое предложение в Дортмунд в размере 30 млн евро.

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Отметим, что Боруссия готова рассмотреть вариант с продажей Алькасера, ведь после покупки Эрлинга Холанд а и его триумфального дебюта в Бундеслиге испанец вряд ли будет получать много игрового времени от Люсьена Фавра.

Напомним, Алькасер перешел в Боруссию летом 2018 на правах аренды из Барселоны. Перед стартом текущего сезона "шмели" выкупили права на 26 летнего игрока за 21 млн евро. В текущем сезоне Алькасер сыграл 11 матчей в Бундеслиге, в которых забил 5 голов.

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