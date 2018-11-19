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Боруссия Д пока не планирует продавать Пулишича

11:18 24 Читати українською
Боруссия Д пока не планирует продавать Пулишича
Кристиан Пулишич / фото: ФК Боруссия Д

Спортивный директор Боруссии Д Михаэль Цорк прокомментировал слухи о возможности продажи Кристиана Пулишича.

Напомним, недавно появилась информация о возможном переходе Кристиана Пулишича в Челси уже в ближайшее трансферное окно.

"Эти слухи продолжаются уже много лет, однако Боруссия Д не планирует отпускать Пулишича как минимум до конца сезона", – цитирует Цорка Bulinews со ссылкой на Kicker.

Контракт Пулишича с дортмундской клубом истекает летом 2020 года. В текущем сезоне американец провел 12 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 4 ассиста. Сам хавбек ранее заявлял, что стремится попробовать свои силы в АПЛ.

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Теги
Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд Германия Трансферы Кристиан Пулишич Кристиан Пулишич Трансферы Боруссии Дортмунд Трансферы Чемпионата Германии Михаэль Цорк
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