Боруссия Д пока не планирует продавать Пулишича

Спортивный директор Боруссии Д Михаэль Цорк прокомментировал слухи о возможности продажи Кристиана Пулишича.

Напомним, недавно появилась информация о возможном переходе Кристиана Пулишича в Челси уже в ближайшее трансферное окно.

"Эти слухи продолжаются уже много лет, однако Боруссия Д не планирует отпускать Пулишича как минимум до конца сезона", – цитирует Цорка Bulinews со ссылкой на Kicker.

Контракт Пулишича с дортмундской клубом истекает летом 2020 года. В текущем сезоне американец провел 12 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 4 ассиста. Сам хавбек ранее заявлял, что стремится попробовать свои силы в АПЛ.

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