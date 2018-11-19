Боруссия Д пока не планирует продавать Пулишича

Товарищеские матчи — 12:12 42
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Украина – Турция: Луческу не сможет рассчитывать сразу на 3-х игроков
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Реал хочет подписать Педриньо, которым интересуется ШахтерИспания — 10:31 125
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Football's coming home: як збірна Англії повертає собі статус гранда світового футболуЛига наций — 18 нояб 408
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Лига наций: Англия дожала Хорватию и вышла в плей-офф, "клетчатые" вылетели в дивизион BЛига наций — 18 нояб 637
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Лига наций: Португалия удержала ничью в матче с Италией и обеспечила себе выход в плей-оффЛига наций — 17 нояб 401
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